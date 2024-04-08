Фильм «Летучий корабль» возглавил ТОП-3 лидеров проката РФ и СНГ в третий раз

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Премьера картины состоялась 21 марта и за прошедшие выходные уже собрала более 137 миллионов рублей.

Фильм «Летучий корабль» возглавил ТОП-3 лидеров проката РФ и СНГ в третий раз

Фото: Кадр из х/ф «Летучий корабль ». Режиссер: Илья Учитель, 2024г.

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Кинокартина «Летучий корабль», снятый по мотивам одноименного мультфильма режиссером Ильей Учителем, возглавил ТОП-3 лидеров проката в России и странах СНГ третий уикенд подряд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.

Фильм собрал 137,8 миллионов рублей за прошедшие выходные. Премьера состоялась 21 марта. Сюжет соответствует оригинальному мультфильму, но режиссер внес новшества в том числе в лице новых персонажей. Роли главных героев — Ивана и царевны Забавы — исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейстер.

Вторая строчка рейтинга занял фильм «Артур, ты король» режиссера Саймона Селлана Джоунса. Картина собрала 38,3 миллиона рублей. Это экранизация книги шведского гонщика Микаэля Линднорда «Артур — пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом». Главную роль сыграл Марк Уолберг.

Третьи лидером проката РФ и СНГ стал фильм «Золото Умальты», режиссером которого является Андрей Богатырев. Собрала картина 30,6 миллионов рублей. В ней можно увидеть в том числе таких известных актеров, как Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Александр Самойленко, Софья Эрнст и Алексей Шевченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что во всем мире выросла популярность комедий 2000-х годов.

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