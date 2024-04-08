«Состариться — большая честь»: Джеки Чан рассказал, что стало с его «обезображенным» лицом

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 71 0

Джеки Чан признал свое быстрое старение

«Состариться — большая честь»: Джеки Чан рассказал, что стало с его «обезображенным» лицом

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Знаменитый актер и каскадер прокомментировал фото с сединой и белой бородой.

Знаменитый гонконгский актер и каскадер Джеки Чан утешил поклонников, обеспокоенных попавшей в Сеть неудачной фотографией. Трогательный пост известный артист опубликовал на своей странице в социальной сети в день своего 70-летия.

Снимок, сделанный во время пресс-конференции, посвященной новому фильму, удивил и шокировал многих. Джеки Чана запечатлели с особо заметной сединой и глубокими морщинами.

Фанаты заволновались из-за столь внезапного изменения во внешности звезды фильма «Доспехи бога». Многие не смогли поверить и забеспокоились, что некогда веселый и бесстрашный боец так неожиданно состарился. Однако Джеки Чан поспешил упокоить поклонников: это был всего лишь образ.

«Это просто образ персонажа для моего следующего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были седые волосы, белая борода, и я выглядел стариком. За годы карьеры я никогда не отказывался от возможности попробовать что-то новое ради фильма, не важно, был ли это сложный трюк или необычная внешность персонажа», — написал актер в своем личном блоге.

Он также отметил, что работает в сфере развлечений уже 62 года и продолжает ценить каждый момент — он искренне дорожит своей профессией и считает себя «счастливчиком». Кроме того, знаменитый боец подчеркнул, что не боится старения, пусть и не может поверить в свой собственный возраст.

«Каждый раз, когда я слышу эту цифру (70 лет — Прим. ред.), мое сердце замирает на секунду: „Мне что, уже 70?“ После шока на ум приходят слова моего старшего „брата“ Саммо Хунга, который сказал однажды: „Возможность состариться — это большая честь“. Особенно для нас, каскадеров — мы даже не представляем, как нам повезло, что можем дожить до старости», — поделился Джеки Чан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем занимается и как сейчас живет звезда комедийных боевиков Джеки Чан.

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