По слухам, в детстве родители даже хотели отдать его на усыновление, потому что боялись не прокормить наследника из-за бедности.

Легендарному Джеки Чану 7 апреля исполняется 70 лет. За свою карьеру он снял около 20 фильмов, в числе которых настоящие хиты: «Кто я?», «Чудеса», «Доспехи бога», «Проект А», «Полицейская история».

Однако и в преклонном возрасте актер не собирается почивать на лаврах и продолжает работать в кино. В юбилей кумира 5-tv.ru решил вспомнить, каким был его путь к славе.

Джеки Чан. Фото: Кадр из к/ф «Полицейская история», реж. Джеки Чан, Чэнь Чи-Хва, 1985 г.

Родители боялись не прокормить

Будущая звезда боевиков родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. При рождении Чэнь Ганшэн, как по-настоящему зовут актера, весил более пяти килограммов. О малыше-богатыре даже написала местная газета.

Семья Чана была крайне бедной: родители оставляли его в роддоме, пока не смогли оплатить счет за роды. По слухам, они даже хотели отдать ребенка на усыновление, потому что боялись не прокормить его.

Известно, что в школе дела Чана шли плохо, он часто прогуливал уроки, предпочитая драться с дворовыми мальчишками. Поэтому родители отдали его в Китайскую драматическую академию — своего рода интернат, где воспитанников учили вокалу, актерскому мастерству и кунг-фу.

В заведении царила строжайшая дисциплина, вплоть до наказаний розгами за провинности. Зато уже в детские годы Чан приобрел опыт съемок в кино — сначала в массовке, а потом и в более значимых ролях.

Первые роли сыграл в детстве

В подростковом возрасте Джеки Чан уже постоянно работал в кино каскадером, а параллельно трудился на стройке и поваром в консульстве Австралии, чтобы помочь своим родителям.

Постепенно предложений о съемках становилось все больше, Чан стал играть заметные роли и зарабатывать приличные деньги. При этом он начал делиться с режиссерами и сценаристами своими идеями, придумывал сцены для героев, ставил трюки и сцены рукопашных схваток. Увлечение творчеством великих актеров Чарли Чаплина и Бастера Китона подтолкнуло Чан к тому, чтобы привнести в боевики элемент комедии, что быстро привлекло к нему внимание и стало его визитной карточкой на всю последующую карьеру.

Едва не погиб на съемках

Безумные трюки — еще одна характерная черта фильмов с участием Джеки Чана. Начиная работу в кино каскадером, он на всю жизнь остался верен этой профессии и всегда сам выполнял даже самые опасные трюки, будь то прыжок на мотоцикле на крышу движущегося поезда или скольжение по столбам и отвесным стенам. Благодаря этому Чан внесен в Книгу Гиннесса Чан и еще с одним рекордом — как актер с наибольшим количеством трюков.

При этом почти всегда Чан отказывался от страховки, поэтому за время съемок на нем буквально не осталось живого места. В своих мемуарах актер приводит полный перечень полученных им вывихов, переломов, смещений и ран.

Однажды Чан и вовсе едва не погиб на съемках. Во время работы над фильмом «Доспехи бога» он упал с дерева, ударился головой о камень и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Джеки Чан. Фото: Кадр из к/ф «Доспехи Бога», реж. Джеки Чан, Эрик Цан, 1986 г.

Актера госпитализировали в тяжелом состоянии, однако после операции он пришел в себя. Именно с того времени Чан стал отращивать длинные волосы, чтобы прикрыть оставшуюся на его голове вмятину. Кроме того, у него появились проблемы со слухом. Однако ни то, ни другое не остановило его от участия в очередных сумасшедших трюках.

«Кино — моя жизнь. Мне не очень сложно выполнять трюки, потому что я каждый день тренируюсь, и подолгу. Мне нравится пахать, нравится быть на съемочной площадке, нравится знать, что каждый на своем месте, каждому комфортно и безопасно. Мне уже 68 лет, и я все равно стараюсь все делать сам», — говорил актер в интервью «Известиям» два года назад.

Много пил и разбивал элитные авто

В книге воспоминаний «Я счастливый» Чан признался, что, как и многие его коллеги по актерскому цеху, в определенный период жизни поддался так называемой «звездной болезни». Все оттого, что слава пришла к нему слишком рано, отмечал актер.

«В 20 с чем-то лет я уже стал миллионером. Невежда, ни дня не проучившийся в школе, в одночасье получает десять миллионов — представляете, каково это?! Мне не терпелось скупить за одну неделю все те вещи, о которых люди мечтают всю жизнь», — писал Чан.

По словам актера, он целыми днями разъезжал на дорогих элитных авто, разбивал их, распивал спиртное, швырял деньги направо и налево, хвастался дорогими часами и флиртовал со всеми подряд.

Завещал половину состояния на благотворительность

За многие поступки, совершенные в молодости, актеру впоследствии было стыдно, и это значительно повлияло на его решение заняться благотворительностью.

В 1988 году Чан основал фонд, который до сих пор существует и помогает детям, пожилым и нуждающимся людям. Организация оплачивает лечение и образование, а сам актер часто выступает послом доброй воли на разных акциях и жертвует огромные суммы из личных средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В середине нулевых Чан объявил, что завещает на благотворительность половину своего состояния.

«Азиатский Роберт Де Ниро»

Сегодня актер проживает в Коулун Тонг — жилом районе родного Гонконга и, несмотря на немалый возраст, не собирается на пенсию. Известно, например, что Чан до сих пор не прекращает тренировки. Актер владеет несколькими видами боевых искусств — кунг-фу, хапкидо, дзюдо, тхэквондо, вин-чун, боксом — и продолжает их практиковать.

Среди его последних работ Чана в кинематографе — фильм «Кунг-фу жеребец» (2023). Он повествует каскадере, который защищает своего коня от коллекторов. Актер сыграл в картине главную роль, причем, несмотря на возраст, не изменил своей традиции и сам выполнял многие трюки. Правда, в одном из интервью Чан признался, что перед выходом на съемочную площадку делал обезболивающие инъекции в колено и спину.

Джеки Чан. Фото: Кадр из к/ф «Кунг-фу жеребец», реж. Ларри Ян, 2023 г.

Конечно, в силу возраста приоритеты у актера несколько изменились. В последнее время он чаще снимается в драматических картинах. По признанию Чана, ему очень хотелось бы стать азиатским Робертом Де Ниро или Дастином Хоффманом. Например, в картине «Рыцарь теней» он сыграл ученого, что стало для него настоящим испытанием.

«Пу Сунлин был действительно великим писателем, который написал превосходные, а иногда очень странные рассказы, а еще он был поэтом и каллиграфом! Короче, где он и где я — ничего общего. Для меня это был вызов, пришлось подумать, как с этим справиться», — признавался он.

Мечтает о романтической роли

По словам звезды боевиков, сейчас он больше хочет быть актером, который дерется, а не бойцом, который умеет играть. Поэтому в последнее время Чан выбирает роли с драматическим потенциалом. В их числе он назвал образы, созданные в фильмах «Карате Кид», «1911», «Меч дракона», «Иностранец». Кроме того, актер признается, что мечтает и о романтических ролях, хочет петь и танцевать на экране.

К слову, Чан на самом деле неплохой певец. Видимо, уроки вокала в Китайской драматической академии не прошли для него даром. Актер выпускает песни на разных диалектах китайского, а также на английском и японском языках. Бывает, что Чан даже пишет саундтреки для своих картин.

Джеки Чан. Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Кроме того, в последние годы актер активно занимается продюсированием — на его счету более 60 картин, среди которых есть и китайские, и американские («Сыщик династии Мин», «Переломный момент» и другие).

В целом сложно назвать творческое амплуа, в котором не проявил бы себя Джеки Чан. К примеру, в «Доспехах бога 3: Миссия Зодиак» он был задействован на 15 должностях — актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор, исполнитель песни, осветитель и других. После этого Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое число упоминаний в титрах одного фильма.