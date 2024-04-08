На две части, или как? Почему Либерж Кпадону из «Дома-2» до сих пор не хоронят

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Родители Либерж Кпадону не могут решить, где похоронить прах дочери

На две части, или как? Почему Либерж Кпадону из «Дома-2» до сих пор не хоронят

Фото: ВКонтакте / Либерж Кпадону/ id2235561

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Отец покойной звезды шоу-бизнеса не хочет, чтобы ее похоронили в России.

Родители скончавшейся звезды реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону до сих пор не приняли решение, где захоронить прах дочери. Мать знаменитости хочет похоронить ее в России, а отец у себя на родине — в Африке. Об этом в беседе с KP.RU сообщил экс-редактор известной телестройки.

Собеседник издания также предполагает, что прах Либерж могут разделить на две части. Окончательное решение родители должны озвучить в самое ближайшее время.

«Пока обсуждают, обдумывают. Но, скорее всего, здесь захоронят. Или разделят прах на две части: как в случае с Юрой Шатуновым — часть в России, часть в Германии», — рассказывает экс-редактор.

Либерж Кпадону проводили в последний путь 3 апреля. Звезда реалити-шоу умерла, по одной из версий, полмесяца назад, но о ее смерти стало известно лишь недавно. В последний год она якобы тяжело болела туберкулезом в закрытой форме, а также страдала от сахарного диабета.

Родители Либерж узнали о кончине дочери от ее друзей из социальных сетей, так как в последнее время не поддерживали общение с наследницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме.

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