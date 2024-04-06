«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме

По мнению знакомых звезды «Дома-2», спиртное стало для нее проклятием.

Соседка покойной звезды «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что жившая рядом с ней знаменитость злоупотребляла алкоголем и однажды даже выпала из окна в нетрезвом виде. Благо, жила она на первом этаже.

«Она говорила, что набухалась и выпала. Делала селфи и — головой вниз. Сотрясение мозга у нее было, зрение упало, грыжа воспалилась. Были дикие боли. Потом у нее еще и панкреатит воспалился тогда… Когда лежала больная со мной, просила купить ей водку… Я ей запрещала. Даже вместо водки подливала ей один раз воду. Она когда узнала, наорала она меня», — рассказала женщина в эфире одного из федеральных телеканалов.

Приятельница покойной Джулия Лу заявляла, что смерть Кпадону могло спровоцировать употребление сильнодействующих лекарств и транквилизаторов, которые та якобы запивала алкоголем. По мнению знакомых звезды «Дома-2», спиртное стало для нее проклятием.

Крепко прикладываться к бутылке, как писали СМИ, она якобы начала еще в 2015 году, попытки друзей отправить ее на лечение не увенчались успехом, от реабилитации знаменитость отказывалась наотрез. Из-за пагубной привычки развалился и ее брак с Евгением Рудневым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на самом деле происходило с Либерж Кпадону.

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