Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье

Знаменитость и ее супруг долго готовились к партнерским родам.

Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова родила первенца. В личном блоге она поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее муж, PR-агент Вячеслав Гусев, был рядом с ней на протяжении всего процесса.

Актриса Мария Шумакова поделилась с подписчиками фотографией из роддома. Instagram* / shumakova_masha

«Счастливая мать Леонида», — поделилась 35-летняя знаменитость.

По ее словам, роды были партнерскими. Супруги сразу решили, что рождение ребенка пройдет в присутствии отца.

Как отметила Шумакова, она и супруг волновались перед радостным событием, но им удалось сохранить позитивный настрой. Пара поженилась в 2022 году.

Мария и Вячеслав не стали устраивать пышное торжество, а скромно расписались в ЗАГСе. О беременности актрисы стало известно в конце прошлого года — супруги сразу признались, что ждут мальчика.

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