Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 32 0

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова родила первенца

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитость и ее супруг долго готовились к партнерским родам.

Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова родила первенца. В личном блоге она поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее муж, PR-агент Вячеслав Гусев, был рядом с ней на протяжении всего процесса.

Актриса Мария Шумакова поделилась с подписчиками фотографией из роддома Актриса Мария Шумакова поделилась с подписчиками фотографией из роддома. Instagram* / shumakova_masha

«Счастливая мать Леонида», — поделилась 35-летняя знаменитость.

По ее словам, роды были партнерскими. Супруги сразу решили, что рождение ребенка пройдет в присутствии отца.

Как отметила Шумакова, она и супруг волновались перед радостным событием, но им удалось сохранить позитивный настрой. Пара поженилась в 2022 году.

Мария и Вячеслав не стали устраивать пышное торжество, а скромно расписались в ЗАГСе. О беременности актрисы стало известно в конце прошлого года — супруги сразу признались, что ждут мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимком с новорожденным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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