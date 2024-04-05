Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимком с новорожденным: «Добро пожаловать, ангел»
Девушка Роберта Паттинсона опубликовала фотографию с первенцем
Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press
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Модель Сьюки Уотерхаус и актер Роберт Паттинсон пока не разглашают пол малыша.
Не так давно знаменитый британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная модель Сьюки Уотерхаус стали родителями. Молодая мама впервые поделилась фотографией малыша на своей странице в социальной сети, порадовав поклонников милым снимком.
Пол ребенка пара еще не разглашала — звездные родители предпочитают не раскрывать подробностей личной жизни. Однако Сьюки захотела поделиться радостью с фанатами и опубликовала домашний кадр, на котором держит новорожденного малыша на руках.
Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась фотографией с малышом.
«Добро пожаловать в этот мир, ангел», — подписала фотографию Уотерхаус.
Артисты вместе с 2018 года. Несмотря на продолжительные отношения, Роберт и Сьюки съехались незадолго до рождения ребенка. В одном из интервью модель рассказывала, что переезд в дом возлюбленного обернулся для нее большим стрессом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роберт Паттинсон впервые стал отцом.
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