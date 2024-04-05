Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимком с новорожденным: «Добро пожаловать, ангел»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 56 0

Девушка Роберта Паттинсона опубликовала фотографию с первенцем

Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимком с новорожденным: «Добро пожаловать, ангел»

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Модель Сьюки Уотерхаус и актер Роберт Паттинсон пока не разглашают пол малыша.

Не так давно знаменитый британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная модель Сьюки Уотерхаус стали родителями. Молодая мама впервые поделилась фотографией малыша на своей странице в социальной сети, порадовав поклонников милым снимком.

Пол ребенка пара еще не разглашала — звездные родители предпочитают не раскрывать подробностей личной жизни. Однако Сьюки захотела поделиться радостью с фанатами и опубликовала домашний кадр, на котором держит новорожденного малыша на руках.

Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась фотографией с малышом Возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась фотографией с малышом. Фото: Instagram* / sukiwaterhouse

«Добро пожаловать в этот мир, ангел», — подписала фотографию Уотерхаус.

Артисты вместе с 2018 года. Несмотря на продолжительные отношения, Роберт и Сьюки съехались незадолго до рождения ребенка. В одном из интервью модель рассказывала, что переезд в дом возлюбленного обернулся для нее большим стрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роберт Паттинсон впервые стал отцом.

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