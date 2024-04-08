Месть Ирана? Цены на нефть подскочили после удара Израиля по консульству в Сирии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Цена на нефть превысила $90 за баррель после удара Израиля по консульству Ирана

Месть Ирана? Цены на нефть подскочили после удара Израиля по консульству в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Radicevic

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Свою роль в росте цен на сырье сыграли и непрекращающиеся попытки ВСУ атаковать российские НПЗ.

Тегеран еще только заявил о своей мести Израилю за удар по консульству в Сирии, а нефтяные цены уже отреагировали: пошли вверх и превысили 90 долларов за баррель. Такие котировки устраивают добывающие страны, но не потребителей на Западе. Об этом пишет EADaily.

В статье отмечается, что за неделю нефть прибавила почти четыре доллара за баррель: котировки «черного золота» выросли с 86,99 до 90,8 доллара, что стало одним из самых высоких скачков цен за последнее время.

Причина роста цен — удар по консульству Ирана в Сирии. Тель-Авив не взял на себя ответственность за атаку, однако Тегеран не сомневается в виновнике и пообещал отомстить. Это добавило рынку напряженности.

Свою роль в росте цен на нефть сыграли и другие риски. В их числе непрекращающиеся попытки ВСУ атаковать российские НПЗ дронами и продолжение курса ОПЕК+ на сокращение добычи во втором квартале 2024 года.

Аналитики, которых цитирует издание, считают, что ужесточение требований к соблюдению квот на добычу приведет к еще большему падению производства во втором квартале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США призвали киевский режим прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, так как удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть.

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