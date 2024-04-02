Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

США не поддерживает удары Украины по территории России. Об этом завил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Так, дипломат упомянул про атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — подчеркнул Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже.

Глава МИД Франции подчеркнул, в свою очередь, что киевский режим в рамках «легитимной обороны» может наносить удары по российской территории.

О том, что США призвали киевский режим прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, писала британская газета Financial Times. Власти Штатов опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры со стороны РФ.

Украина предприняла уже несколько попыток атаковать российские НПЗ при помощи беспилотников. Так, например, 2 апреля в Татарстане после атаки украинских дронов на предприятия в двух городах пострадали несколько человек.

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