Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России

По словам дипломата, Вашингтон никоим образом не содействует Киеву в этом вопросе.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
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США не поддерживает удары Украины по территории России. Об этом завил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Так, дипломат упомянул про атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.
«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — подчеркнул Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже.
Глава МИД Франции подчеркнул, в свою очередь, что киевский режим в рамках «легитимной обороны» может наносить удары по российской территории.
О том, что США призвали киевский режим прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, писала британская газета Financial Times. Власти Штатов опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры со стороны РФ.
Украина предприняла уже несколько попыток атаковать российские НПЗ при помощи беспилотников. Так, например, 2 апреля в Татарстане после атаки украинских дронов на предприятия в двух городах пострадали несколько человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом.
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