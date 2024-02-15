В МИД оценили перспективы восстановления отношений с народом Украины

Галузин: Россия сможет восстановить отношения с украинским народом
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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Сколько времени для этого потребуется?
Россия сможет восстановить отношения с украинским народом. Об этом «Известиям» заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
«Я хотел бы напомнить о высказывании президента Российской Федерации Владимира Путина. Во время его недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что мы все равно восстановим отношения с украинским народом, придем к согласию и договоримся», — сказал он.
Однако для этого потребуется время, уточнил дипломат. Галузин объяснил, что министерство исходит из этой позиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин уверен: украинский народ все равно остается братским. Раны затянутся, связи восстановятся, подчеркнул он.
Путин несколько раз повторил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия к переговорам открыта. Вернуться за стол можно, если Украина и ее западные кураторы предпримут соответствующие шаги.
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