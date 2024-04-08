На Западе посчитали важным прислушиваться к Глобальному Югу, от которого зависит включение России в процесс. Главный вопрос — будет ли на саммите Китай.

Швейцария планирует провести мирный саммит по ситуации вокруг Украины, в нем могут принять участие от 80 до 100 стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне… по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга», — говорится в публикации.

Предполагается, что саммит состоится 16–17 июня, но кто конкретно из лидеров будет на нем присутствовать, пока неизвестно. Как сказал один из собеседников агентства, важно прислушиваться к Глобальному Юга, ведь он играет «ключевую роль в конечном включении России в процесс».

При этом главным спорным моментом является участие Китая. Это будет иметь решающее значение для Швейцарии, чтобы «сделать инициативу заслуживающей доверия». Так, союзники Киева считают, что присутствие Пекина играет важную роль в успехе встречи.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде попросили зарезервировать место для Украины в НАТО. В Киеве понимают, что страна стать членом блока сможет только при условии завершения конфликта с Россией. В связи с этим появился «неофициальный мирный план», который уже обсуждали в Брюсселе.