Значительной активности России с целью оказания влияния при помощи фейков в соцсети X замечено не было. Об этом сообщил американский миллиардер и владелец сервиса Илон Маск.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало», — сказал он в размещенном в X интервью.

Более того, Маск указал на то, что множество усилий по оказанию влияния исходит от Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Запада пытаются отвлечь мировое сообщество от настоящих заказчиков и выгодополучателей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Так замалчивание зарубежной прессой реальных данных о трагедии прокомментировали в МИД России.