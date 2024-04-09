Маск опроверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

И заодно рассказал о деятельности Запада по этому направлению.

Маск опроверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Значительной активности России с целью оказания влияния при помощи фейков в соцсети X замечено не было. Об этом сообщил американский миллиардер и владелец сервиса Илон Маск.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало», — сказал он в размещенном в X интервью.

Более того, Маск указал на то, что множество усилий по оказанию влияния исходит от Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Запада пытаются отвлечь мировое сообщество от настоящих заказчиков и выгодополучателей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Так замалчивание зарубежной прессой реальных данных о трагедии прокомментировали в МИД России.

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Маск опроверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

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