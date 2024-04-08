«Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

МИД России: западные СМИ по указанию замалчивают масштабы теракта в «Крокусе»

«Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Зарубежные СМИ не просто так не стали указывать реальное количество жертв трагедии, а также другую информацию.

Страны Запада пытаются отвлечь мировое сообщество от настоящих заказчиков и выгодополучателей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Так замалчивание зарубежной прессой реальных данных о трагедии прокомментировали в МИД России.

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В МИД России считают, что такими действиями Запад стремится не проявлять сочувствие и гуманизм в отношении россиян. Кроме того, сразу после теракта была запущена пиар-кампания по отрицанию причастности Украины к страшному преступлению.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о таинственном организаторе теракта в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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