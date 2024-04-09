Кунгуров в последнем видео оставил важное послание поклонникам

Ролик появился в блоге артиста около трех недель назад.

Оперный певец Евгений Кунгуров незадолго до гибели оставил послание поклонникам. Всего около трех недель назад в ролике артист уверял, что все будет замечательно: он призывал беречь друг друга, чаще созваниваться, интересоваться жизнью близких, родных, знакомых, а также любить родителей.

Instagram* / @evgenyi_kungurov_official

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями», — говорил Кунгуров.

По предварительным данным, Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Согласно неофициальной информации, незадолго до случившегося он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем перестал выходить на связь.

Как рассказал отец погибшего, он с остальными членами семьи находится на Урале и пребывает в шоке от новости. Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Кунгуров говорил с другом по телефону незадолго до гибели.

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