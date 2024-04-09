«Контрольный звонок»: о чем Кунгуров говорил с другом по телефону незадолго до гибели

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 681 0

Друг Кунгурова во время последнего звонка не почувствовал ничего необычного

Фото, видео: Артеменков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Приятель исполнителя находится в шоке после трагедии.

У погибшего в Москве певца Евгения Кунгурова могли быть определенные психологические проблемы. Об этом 5-tv.ru заявил друг артиста Сергей Шолох.

«Замечательный он был человек, талантливый, красивый, 40-летний нормальный мужик. Я не знаю, что произошло, я сам в шоке», — говорит он.

Мужчина уточняет, что причина смерти друга ему неизвестна. Супруге Кунгурова он планирует позвонить 9 апреля.

Насчет психологических отклонений Шолох сказал, что у Кунгурова были проблемы, но конкретики он не знает. В ходе «обычного, контрольного» звонка в районе шести-семи часов вечера друг погибшего исполнителя ничего странного не почувствовал.

Кунгуров, по предварительным данным, покончил с собой в центре Москвы. Отец исполнителя Виктор отметил, что живущие на Урале близкие артиста «сидят при смерти».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кунгуров перед смертью отправил сообщение жене.

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