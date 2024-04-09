Система автоматического уничтожения низколетящей цели сработала в Севастополе

В Севастополе над морской акваторией сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он в Telegram-канале.

Какие-либо объекты инфраструктуры не пострадали, заверил губернатор. В настоящий момент в городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.