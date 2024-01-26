«Боялась его и ненавидела»: Чехова рассказала о нанесенной покойным папой травме

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о нелюбви папы

«Боялась его и ненавидела»: Чехова рассказала о нанесенной покойным папой травме

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Телеведущей уже 46 лет, но до сих пор она не забыла ту боль, которую ей причинил в детстве самый родной человек.

Телеведущая Анфиса Чехова никогда не скрывала — ее отношения с папой Александром Корчуновым всегда были непростыми. Но на днях она честно рассказала, что послужило поводом. На откровением, которое буквально разрывает душу знаменитости до сих пор, обратило внимание издание utro.ru.

Оказалось, что родной папа с самого рождения не принял дочку. Всем своим поведением и отношением к Чеховой он заставлял ее испытывать чувство вины только за свое существование. Из-за этого маленькая будущая телеведущая всеми способами и силами старалась заслужить отцовскую любовь. Пыталась из кожи вон лезть лишь бы стать другим человеком, лишь бы родитель полюбил.

«Я добивалась славы и зарабатывала деньги, пытаясь заслужить как можно больше любви окружающих. Много работала с психологами над прощением своего отца», — написала Чехова в соцсетях.

АмамРодной папа Чеховой с самого рождения не принял дочку. Фото: Instagram* / achekhova

А за несколько лет до смерти Чехова решила навестить папу. Она сказала ему, что сделала все, чтобы буквально заслужить его любовь, и призналась ему в чувствах, тем самым простив его.

«Пришла к нему домой и сказала: «Папа, я сделала все, чтобы заслужить твою любовь! Всю жизнь я боялась тебя и ненавидела. Но у меня больше нет сил на это», — продолжила свой рассказ знаменитость.

В ответ же папа заявил, что будет общаться с дочкой, только его та вслед за ним примет кришнаизм. После этого она поняла — если человека любят, ему никогда не надо будет заслуживать чью-то любовь. Для того, кто ценит тебя, неважны будут достижения, внешность, талант.

«Я люблю тебя, папочка! Мне жаль, что ты прожил эту жизнь, не узнав великую силу любви. Но спасибо тебе за то, что, преподав мне такой жестокий урок нелюбви, научил меня любить», — закончила свое признание Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анфиса Чехова не любит русских мужчин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

22:45
«Боялась его и ненавидела»: Чехова рассказала о нанесенной покойным папой травме
22:17
Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились в образе жениха и невесты на публике
21:59
Минюст РФ обновил список иноагентов. Кто в него вошел?
21:46
Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ
21:35
Путин о крушении Ил-76 с пленными: «В любом случае, это — преступление»
21:15
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области

Сейчас читают

Одна ночь может «похоронить» все группу: как выжить в горах при авиакатастрофе
На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса