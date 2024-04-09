Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

Военная техника Франции отправилась в Боснию и Герцеговину через Швейцарию

Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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И это — несмотря на нейтральный статус государства.

Железнодорожный состав с военной техникой армии Франции проследовал в Боснию и Герцеговину через территорию Швейцарии, обладающей нейтральным статусом. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского правительства.

Отмечается, что перевезенные по железной дороге «машины» предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут оказывать поддержку миссии Европейского союза EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

Специального разрешения на это не требовалось, поскольку Швейцария участвует в мероприятиях по содействию миру в государстве на юго-востоке Европы, указали в правительстве.

Еще осенью 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО прекратить дестабилизацию Балкан. Как показывает история, появление альянса на полуострове всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями, подчеркнула она.

А уже в конце марта 2024-го глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС начнет переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины. Решение о старте дискуссий было принято на саммите в Брюсселе.

 

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