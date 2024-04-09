Собянин: виртуальная карта «Тройка» будет доступна на любых смартфонах

Виртуальная карта «Тройка» будет доступна на любых смартфонах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале.

«Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают „Тройкой“. Транспортная карта начала работать 11 лет назад. В первую неделю было продано 200 тысяч карт, через 10 месяцев — миллион, на сегодняшний день выпущено больше 50 миллионов», — напомнил градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что в 2024 году для обладателей любых смартфонов станет доступна виртуальная карта «Тройка».

Мэр Москвы в своем Telegram-канале также сообщил, что у программы есть система лояльности. Он рассказал, как пользоваться всеми преимуществами «Тройки». Пассажирам необходимо привязать карту в приложении «Метро Москвы» и подключить к программе лояльности «Город».

Сергей Собянин добавил, что одной картой можно оплатить разные виды транспорта и бесплатно пересаживаться между ними в течение 90 минут.