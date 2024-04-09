Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Председатель суда назначается на должность сроком на шесть лет.

Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал он.

Об открытии вакантной должности было объявлено после того, как глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост он занимал 35 лет.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей выдвинула кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда России. Следует отметить, что она была единственным претендентом на должность. А уже через три дня Комиссия при президенте РФ рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Ирина Подносова — заместитель председателя Верховного суда России, руководитель судебной коллегии по экономическим спорам. Родилась в Пскове. Окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил прокурора в Московском военном округе. Им стал генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов.

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