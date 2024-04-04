Комиссия при президенте одобрила кандидата на пост председателя Верховного суда РФ

Кто возглавит высший судебный орган страны?

Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.

«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в комиссии.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Об открытии вакантной должности было объявлено после того, как глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост он занимал 35 лет.

Ирина Подносова — заместитель председателя Верховного суда России, руководитель судебной коллегии по экономическим спорам. Родилась в Пскове. Окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходило прощание с Вячеславом Лебедевым.