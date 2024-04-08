Путин назначил прокурора в Московском военном округе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Занимать должность он будет в течение пяти лет.

Путин назначил прокурора в Московском военном округе

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, воссозданный Московский военный округ получил своего прокурора в лице Попова, который ранее занимал аналогичную должность, но в Центральном военном округе. Подписанный указ освободил его с этой позиции. На новый пост он назначен сроком на пять лет.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания президентом, то есть 8 апреля.

Напомним, в конце февраля Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В первый, согласно указу, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, создание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением Североатлантического альянса (НАТО) и наращиванием его военного потенциала.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

19:13
Паслер пожаловался на невозможность переодеться из-за наводнения в Оренбуржье
19:08
Собянин: Станция метро «Потапово» строится по принципиально новой технологии
18:48
На две части, или как? Почему Либерж Кпадону из «Дома-2» до сих пор не хоронят
18:39
«Как животное в зоопарке»: почему возникает зависимость от коротких видео в соцсетях
18:25
Блогеру Блиновской разрешили позвонить родным впервые за три месяца
18:16
Девочка стала такой взрослой: подросшая дочь Табакова и Зудиной изменилась до неузнаваемости

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок