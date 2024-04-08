Путин назначил прокурора в Московском военном округе

Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, воссозданный Московский военный округ получил своего прокурора в лице Попова, который ранее занимал аналогичную должность, но в Центральном военном округе. Подписанный указ освободил его с этой позиции. На новый пост он назначен сроком на пять лет.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания президентом, то есть 8 апреля.

Напомним, в конце февраля Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В первый, согласно указу, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, создание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением Североатлантического альянса (НАТО) и наращиванием его военного потенциала.