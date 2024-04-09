Глава Гагаузии Евгения Гуцул вновь прибыла в Москву

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Это уже второй за последние месяцы визит политика в Россию.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вновь прибыла в Москву

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Россию с рабочим визитом. Как подтвердил ее представитель, сейчас политик находится в Москве. Подробности поездки будут оглашены позже.

Стоит отметить, что это уже второй за последние месяцы визит политика в Россию. В марте Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. Тогда состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти России. Также Гуцул стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказала Гуцул журналистам, тогда на встрече с российским лидером она рассказала о том, какое давление оказывается на Гагаузию. Кроме того, политик обратилась с просьбой предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей и скидки на газ, передает РИА Новости.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. До декабря 1995 года регион существовал как непризнанное государство. Власти Гагаузии, вопреки европейской позиции руководства республики, выступают за дружбу с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии.

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