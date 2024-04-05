Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии при объединении республики с Румынией

Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Глава автономии пригрозила Кишиневу отделением от республики.

Гагаузия выйдет из состава Молдавии, если республика объединится с Румынией. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию (с Румынией. — Прим. ред.), Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы», — говорится в Telegram.

Гуцул подчеркнула, что любые «унионистские начинания» Молдавии будут означать немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике.

Также глава автономии выразила уверенность, что многие жители поддержат такое решение. При этом Гуцул надеется, что разум возобладает и Молдавия не пойдет на объединение с Румынией.

Ранее Гуцул заявила, что власти Гагаузии не рассматривают вариант выхода из состава Молдавии. Однако при этом они не поддерживают евроинтеграцию и, самое главное, желают хороших отношений с Россией.

Глава автономии также утверждает, что не только в Гагаузии, но и во всем молдавском обществе есть сильный запрос на улучшение отношений между Москвой и Кишиневом, так как Россия всегда играла важную роль в развитии молдавской экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на пост члена правительства.

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