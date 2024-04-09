Путин сменил представителя России при ОДКБ

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Путин назначил Васильева на должность постпреда России при ОДКБ

Путин сменил представителя России при ОДКБ

Фото: mid.ru

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Своим указом президент освободил от обязанностей Микаэла Агасандяна.

Президент России Владимир Путин назначил на пост постоянного и полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктора Васильева, сняв его с должности посла по особым поручением. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

На сайте также опубликован другой указ, которым Путин освободил Микаэла Агасандяна от обязанностей постпреда России при ОДКБ. Оба документы вступают в силу со дня их подписания, 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ. Председатель суда назначается на должность сроком на шесть лет.

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