Путин сменил представителя России при ОДКБ

Путин назначил Васильева на должность постпреда России при ОДКБ
Фото: mid.ru
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Своим указом президент освободил от обязанностей Микаэла Агасандяна.
Президент России Владимир Путин назначил на пост постоянного и полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктора Васильева, сняв его с должности посла по особым поручением. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.
На сайте также опубликован другой указ, которым Путин освободил Микаэла Агасандяна от обязанностей постпреда России при ОДКБ. Оба документы вступают в силу со дня их подписания, 9 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин внес в Совфед кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ. Председатель суда назначается на должность сроком на шесть лет.
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