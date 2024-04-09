Опасный поток: 14 захоронений с сибирской язвой оказались затоплены из-за наводнений
Захоронения с сибирской язвой оказались затоплены в Казахстане
Фото, видео: Медвесов Медет/ ТАСС; 5-tv.ru
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Проверить их герметичность будет возможно только после того, как вода уйдет.
В Западном Казахстане из-за наводнений уже затопило восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвы. И проверить их герметичность смогут, только когда вода сойдет.
Власти предупредили, что есть риск заражения скота, поэтому все сельскохозяйственные животные в пострадавших районах будут под наблюдением ветеринарных служб и срочно вакцинированы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов. В регионе уже начали эвакуировать местных жителей.
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