Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Харьковскому авиаремонтному заводу

На предприятии боевики производили беспилотники.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Военно-космические силы России нанесли удары с применением авиационных бомб «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Харькова.
«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба „ФАБа“ уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода», — цитирует Лебедева РИА Новости.
По его словам, на территории завода было налажено производство беспилотников и оборудованы складские помещения.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал со ссылкой на подполье о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.
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