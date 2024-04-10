«Рискуем потерять будущее поколение»: в Госдуме обосновали необходимость полного запрета продажи вейпов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 11 0

Депутат Свищев: полный запрет продажи вейпов сохранит здоровье молодежи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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И какую альтернативу могут предложить парламентарии?

Законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов направлен на сохранение здоровья молодежи. Об этом 5-tv.ru заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он отметил, что сейчас почти во всех ТЦ можно найти точки, где торгуют вейпами и прочими курительными смесями. Это, убежден парламентарий, необходимо пресекать.

«Более того, это может купить молодежь, так и подростки, которым даже и нет 18 лет, и даже дети покупают. У нас есть бизнесмены, которые ничем не гнушаются, даже могут продавать детям, в принципе запрещенный препарат», — подчеркнул политик.

Депутат указал, что в случае введения запрета потребуется альтернатива. Она заключается в пропаганде здорового образа жизни, убежден Свищев.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскоре законопроект представят на рассмотрение на заседании нижней палаты парламента. Инициаторы обращают внимание на резкий рост числа подростков, использующих вейпы: по информации парламентариев, к 2023 году их количество увеличилось в десять раз по сравнению с 2011-м.

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