Остин оценил вступление Украины в НАТО с точки зрения России

Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО
Фото: Reuters / Thilo Schmuelgen
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Глава Пентагона сделал внезапный вывод.
Руководитель Пентагона Ллойд Остин признался, что на месте России он тоже был бы против вступления Украины в Североатлантический альянс.
«Будь я Россией, то не хотел бы вхождения Украины в НАТО», — кратко ответил Ллойд на слушаниях в Сенате США.
Кроме того, он, как отмечается, точно также бы отнесся и к вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля того же года, однако только чуть больше месяца назад Швеция получила одобрение всех государств — участников.
Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия, 11 марта страна стала членом НАТО. Украина долгие годы пытается вступить в альянс, однако решение об этом до сих пор не принято.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков истинный смысл существования альянса, отметившегося в начале апреля 75 лет.
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