НАТО планирует разместить штаб рядом с границей России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

IltaLehti: НАТО планирует создать штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией

НАТО планирует разместить штаб рядом с границей России

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Согласно задумке, база появится в финском Микели.

База сухопутных войск НАТО может быть создана в 140 километрах от границы с Россией в финском Микели. Об этом сообщила газета IltaLehti.

Президент Финляндии Александр Стубб 10 апреля, по данным издания, обсудит конфликт на Украине и защиту Североатлантического альянса от внешних факторов. Позиция главы государства заключается в том, что власти ответственны не только за безопасность граждан, но и за «коллективную оборону НАТО».

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил изданию информацию о планах по созданию штаба в Финляндии. Это, уточнил военный, рекомендовал сделать «командующий силами обороны».

Ранее 5-tv.ru писал, что в ближайшее время Соединенные Штаты могут закрыть «оборонный зонтик» над странами Европы. В этой связи ЕС должен рассчитывать в оборонном вопросе исключительно на себя, убежден главный евродипломат Жозеп Боррель. 

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:53
Вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара попала в потенциальную зону подтопления
1:39
Реки в нескольких регионах России могут выйти из русла
1:26
Остин оценил вступление Украины в НАТО с точки зрения России
1:12
ВСУ применили химическое оружие в ДНР
1:07
НАТО планирует разместить штаб рядом с границей России
0:53
Сколько россиян выступят на Олимпийских играх в Париже

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок