«Оборонный зонтик скоро закроется»: Европу призвали перестать надеяться на США

Боррель: оборонный зонтик США над Европой может скоро закрыться
Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein
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Все зависит от того, подчеркнул глава евродипломатии, «кто окажется в Белом доме» после выборов.
В ближайшее время Соединенные Штаты могут закрыть «оборонный зонтик» над странами Европы. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции в Брюсселе.
«Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может „скоро закрыться“, в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме», — сказал он.
В этой связи Европейский союз должен рассчитывать в оборонном вопросе исключительно на себя. Важность Североатлантического альянса в данной сфере сохраняется, но внутри блока должна появиться европейская компонента, подчеркнул Боррель.
Он также признался, что не знает, как Евросоюз будет платить за наращивание своих военных возможностей, что не предусмотрено базовыми документами организации в бюджете ЕС. Вероятно, это придется делать путем займов. При этом Боррель не видит проблемы в том, чтобы найти способ обойти документы, если это «экзистенциальная потребность».
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