«Популистский шаг»: политолог оценил указ Зеленского о демобилизации срочников

Неужели президент Украины действительно готов сократить количество военных на фронте? Или это хитрая схема подготовки к новой волне мобилизации?

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с фронта в запас украинских срочников является исключительно популистским шагом, способом хоть немного снять напряжение в обществе и подготовить почву для нового призыва. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Кирилл Семенов. Указ лидер киевского режима подписал накануне, согласно документу, уполномоченным министерствам поручено безопасно доставить военнослужащих с фронта и уволить в запас в апреле–мае.

«Я думаю, что это популистский шаг. Там есть много не совсем ясного: будут ли уволены все срочники, о ком именно идет речь… И в общем-то задача Зеленского — сделать так, чтобы это решение снизило градус напряжения вокруг того, что людей хватают на улицах, происходит насильственная мобилизация фактически, никто не может чувствовать себя в безопасности. Можно пойти в магазин и на следующий день, условно, оказаться на передовой», — отмечает Семенов.

Как подчеркнул политолог, несмотря на факт подписания указа, механизм демобилизации украинцам не объясняют. Он считает, что увольнение в запас только предлог для реализации ряда других задач, в том числе связанных с ситуацией на фронте. И едва ли все, кто отправился служить в 2022 году, этой весной окажутся дома. Военачальники найдут причины, чтобы отпустить только часть солдат и офицеров — исключительно показательно.

«Они постараются все-таки снять минимальное количество. Большинство они постараются оставить. Здесь непонятно, о ком речь и что это за срочники, кого это коснется и так далее. Я думаю, в конечном итоге задача — набрать больше людей. Чтобы с фронта ушло меньше, а вместо них можно было спокойно набрать больше, сняв в определенной степени напряжение», — заключил политолог.

Несколько дней назад журналисты американской газеты The Washington Post писали, что Владимир Зеленский не смог добиться в своей стране консенсуса по мобилизации, а его работа над соответствующим законопроектом посеяла панику среди украинских мужчин. По данным авторов, люди предпринимают попытки покинуть страну или прячутся от военкомов.

Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию на Украине сразу после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Действие указа президента несколько раз продлевали представители Верховной рады. В последний раз продление было официально проведено 12 февраля, срок — до 13 мая текущего года. Мужчинам с 18 до 60 лет вот уже два года запрещено пересекать границу. Повестки им приносят не только военкомы, но и сотрудники жилищно-коммунальной сферы и даже начальники на работе.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили государственным послом в Великобритании.