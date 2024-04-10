Подготовил «большой сюрприз»: вскрылись детали предстоящего визита принца Гарри в Британию

Герцог Сассекский хоть и конфликтует с семьей последние четыре года, но после диагностированной онкологии у Карла III, кажется, немного оттаял.

Принц Гарри, который в начале мая приедет в Великобританию по случаю юбилея спортивных игр для военнослужащих, пострадавших в местах боевых действий, подготовил большой сюрприз своему отцу, королю Карлу III. Об этом пишет газета Express.

Поначалу он раздумывал о том, чтобы отменить поездку. Ведь ему предстоит встреча с королевской семьей, а с родными он конфликтует уже четвертый год.

И, дабы не провоцировать возможное столкновение, хотел остаться дома. Но вскоре планы все же поменял.

Принц решил приехать в Великобританию не один, а с женой Меган Маркл и детьми. Это станет настоящим сюрпризом для его отца, ведь он уже три года не видел внуков.

Как Маркл согласилась встретиться с родными, неизвестно. Возможно, таким образом она захотела напомнить о себе, ведь недавно запустила коммерческий проект, и реклама ей как никогда нужна.

Кроме того, принц Гарри, помимо посещения официального мероприятия, намерен встретиться и с Кейт Миддлтон. Он захотел лично выразить ей сочувствие из-за диагностированной онкологии, а также заодно пожелать скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что королевская семья расплачивается своим здоровьем.