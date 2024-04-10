Подготовил «большой сюрприз»: вскрылись детали предстоящего визита принца Гарри в Британию
Ехрrеss: принц Гарри решил приехать в Британию вместе с женой и детьми
Фото: Reuters / Caitlin Ochs
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Герцог Сассекский хоть и конфликтует с семьей последние четыре года, но после диагностированной онкологии у Карла III, кажется, немного оттаял.
Принц Гарри, который в начале мая приедет в Великобританию по случаю юбилея спортивных игр для военнослужащих, пострадавших в местах боевых действий, подготовил большой сюрприз своему отцу, королю Карлу III. Об этом пишет газета Express.
Поначалу он раздумывал о том, чтобы отменить поездку. Ведь ему предстоит встреча с королевской семьей, а с родными он конфликтует уже четвертый год.
И, дабы не провоцировать возможное столкновение, хотел остаться дома. Но вскоре планы все же поменял.
Принц решил приехать в Великобританию не один, а с женой Меган Маркл и детьми. Это станет настоящим сюрпризом для его отца, ведь он уже три года не видел внуков.
Как Маркл согласилась встретиться с родными, неизвестно. Возможно, таким образом она захотела напомнить о себе, ведь недавно запустила коммерческий проект, и реклама ей как никогда нужна.
Кроме того, принц Гарри, помимо посещения официального мероприятия, намерен встретиться и с Кейт Миддлтон. Он захотел лично выразить ей сочувствие из-за диагностированной онкологии, а также заодно пожелать скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что королевская семья расплачивается своим здоровьем.
Читайте также
82%
0.17 100.75
0.53
Нашли ошибку?