Дмитрий Дюжев блеснул на премьере «Романовы: преданность и предательство»

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Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

В новой исторической драме актеру досталась роль Григория Распутина.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

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Дмитрий Дюжев посетил премьеру сериала «Романовы: преданность и предательство»

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев появился на премьере 12-серийной исторической драмы «Романовы: преданность и предательство». 5-tv.ru публикует кадры с мероприятия.

В новой картине режиссера Василия Чигинского Дмитрию Дюжеву досталась роль Григория Распутина. Напомним, что сибирский крестьянин, близкий царской семье, считается одной из самых загадочных и спорных фигур в истории России начала XX века.

Звезда «Бригады» вышел к прессе в стиле кэжуал — светлых брюках, рубашке и свитере в тон всему образу. В этом году актеру исполнилось 48 лет. Несмотря на возраст, он выглядит молодо и уверенно держится в кадре, отвечая на все самые провокационные вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал о проклятии Дмитрия Дюжева после сериала «Бригада». После легендарных съемок актеру чаще всего предлагают роли отрицательных и криминальных персонажей. Случай в «Романовых: преданности и предательстве» — редкое исключение из правила. В этой картине Дюжев играет спокойного и серьезного, хоть и спорного персонажа.

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