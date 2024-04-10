Заговоры, елки и монеты: 10 дачных примет, в которые верят даже опытные садоводы

У садоводов и огородников очень популярны дачные приметы и суеверия. Часть из них настолько прочно вошла в садоводческую культуру, что воспринимаются за правила. Здесь собраны воедино популярные народные приметы на огородную тематику. А вы уже что-то пробовали из этого?

Махни рукой, чтобы выросло

Считается, что если не слишком беспокоиться и переживать за растение, оно вырастет более крепким и сильным. И зачастую так оно и бывает — посадил, а оно растет как сорняк без присмотра, и через время дает богатый урожай. В чем же дело?

Сработает такая «магия» не с каждым растением, но некоторые из них действительно растут лучше, если им не уделять слишком много внимания и не закидывать лишними удобрениями. Чрезмерная забота может только навредить, особенно если садовод не очень опытный.

Лунный календарь для богатого урожая

Лунный календарь широко известен среди огородников, и многие следуют его рекомендациям.

Фазы Луны делятся на четыре типа:

полнолуние;

новолуние;

растущая Луна;

убывающая Луна.

Растения, как и человеческий организм, могут подвергаться влиянию лунных фаз.

Считается, что во время растущей Луны следует высаживать растения, которые дают урожай над землей, поскольку в этот период цикла все питательные вещества и соки перемещаются к поверхности. В это время нужно высаживать огурцы, помидоры, зелень, салаты и цветы.



На убывающей Луне нужно сажать корнеплоды, поскольку в этот момент земля «вдыхает», и все соки перемещаются в корень. В это же время рекомендуют бороться с сорняками — пока что у него сильный корень, нужно его вырвать, чтобы он не вырос снова.

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Разговоры с растениями ускоряет их рост

Садоводы-любители утверждают, что если нежно и ласково разговаривать с растениями, приветствовать их каждое утро и благодарить за урожай, они лучше растут и дают щедрый урожай. Некоторые дачники даже поют растениям песни.

Мысль о разговоре с растениями может показаться странной, однако она имеет научное обоснование. Некоторые ученые считают, что растения могут воспринимать звуковые волны и вибрации, другие полагают, что на рост растения влияет углекислый газ, который выделяет человек при выдохе во время разговора.

А может быть дело в том, что садовод, который разговаривает и поет своим растениям, больше времени проводит в саду и в это время ухаживает за ним.

Семена нужно держать за пазухой

Народная мудрость гласит, что если завернуть семена в тряпочку или бумажный пакет, а потом на неделю спрятать за пазухой, рассада будет лучше всходить и даст хороший урожай.

На первый взгляд кажется глупостью, но это действительно помогает подготовить семена к посадке. Нахождение в теплом и влажном месте пробуждает «спящие» семена, повышая их всхожесть, так что при попадании в землю они быстрее начнут рост.

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Нельзя рубить деревья на участке

В далеком прошлом деревья считались живыми существами, вмещающими в себя души предков. Фраза «человек должен родить сына и посадить дерево» была не просто поговоркой, а правилом жизни — при появлении нового члена семьи в саду сажали дерево, которое росло вместе с ребенком и олицетворяло его. Со временем каждое дерево в саду было частью семью, и срубить его было сродни убийству человека.

Стоит отметить, что данная примета не относится к деревьям, которые были на участке до его приобретения.

Нельзя сажать елку рядом с домом

Есть популярная примета о том, что нельзя сажать елку на дачном участке — это принесет одиночество или смерть. Даже в наше время редко можно найти дома, рядом с которыми растет хвойная красавица, и на это есть вполне рациональные причины.

елка — высокое дерево с пышной кроной, чья смола очень легко возгорается. Раньше пожары случались часто, и легко перекидывались на ближайшие деревья, что могло сильнее разжечь огонь и перекинуть его на соседние постройки. Именно из-за этого старались убрать хвойные деревья с участка, пусть и по выдуманным причинам.

За подаренную рассаду нужно дать желтую монетку

Существует поверье, что если бесплатно подарить посадочный материал, такой как луковицы, отводки или ростки, передашь свое процветание. После этого у того, кому вы дарите, все будет отлично расти, а у вас наоборот — все будет болеть и загнивать.

Нет точного научного объяснения, почему нужно давать именно желтую монетку, а не серебрянную или вообще бумажную купюру. Возможно это связано с медными деньгами, которые были разменными и самыми мелкими, так что ими было не жалко символически заплатить за рассаду.