Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 в Крыму

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 149 0

В районе падения судна проводится спасательная операция.

Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 в Крыму

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Вертолет Ми-24 потерпел крушение над акваторией Черным морем утром 10 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства России, экипаж выполнял плановый полет в районе побережья Крыма.

«Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Информации о том, сколько человек было на борту и что с ними стало, пока не поступало.

Ми-24 — первый в СССР и второй в мире ударным боевой вертолет. Экипаж состоит из трех человек: летчика-командира экипажа, штурмана-оператора и бортового техника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку.

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