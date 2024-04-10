Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 в Крыму

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над акваторией Черным морем утром 10 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства России, экипаж выполнял плановый полет в районе побережья Крыма.

«Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Информации о том, сколько человек было на борту и что с ними стало, пока не поступало.

Ми-24 — первый в СССР и второй в мире ударным боевой вертолет. Экипаж состоит из трех человек: летчика-командира экипажа, штурмана-оператора и бортового техника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку.