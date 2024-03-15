Украина захотела получить от Британии лазерное оружие DragonFire, но есть нюанс

Но готов ли западный союзник на поставку своей разработки киевскому режиму?

Украина хотела бы получить от Великобритании лазерное оружие DragonFire, однако западный союзник пока не готов к этому. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Украинские чиновники заинтересовались британскими лазерами после того, как увидели ход испытаний данного оружия. Представители киевского режима заявили, что хотели бы иметь DragonFire для защиты неба Украины.

Однако Великобритания поставлять данное оружие не намерена. Представители Минобороны страны заявили, что пока DragonFire находится на стадии разработки и планов по передаче его кому-либо пока нет.

В конце января стало известно о том, что Великобритания провела успешные испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Испытания проходили на Гебридских островах. Как отмечало Минобороны Британии, DragonFire успешно отработал стрельбу по воздушным целям. Удары наносились по движущимся дронам на разном расстоянии и с разных позиций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены Бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) снова не поддержали проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину крылатые ракеты Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого уже заявлял, что решение окончательное, аргументировав его рисками ударов по Москве.