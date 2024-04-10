Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии

Росси ввела санкции в отношении ряда представителей государственных органов и специалистов IT-сферы Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В список внесены, в том числе, сотрудники британских компаний, которые предоставляют украинским силовикам программное обеспечение и киберзащиту.

«Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов», — подчеркивают в МИД РФ.

Всего в «стоп-листе» — 22 имени, сотрудники таких компаний, как Micro Focus, Helsing Limited, Improbable и NEC Software Solutions, а также работники министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы «Филдфишер».

Ограничения стали ответными мерами на продолжение Великобританией агрессивного антироссийского курса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали снятие санкций Евросоюза с российского бизнесмена Михаила Фридмана.