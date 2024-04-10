Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Всего в «стоп-листе» — 22 имени.

Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Росси ввела санкции в отношении ряда представителей государственных органов и специалистов IT-сферы Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В список внесены, в том числе, сотрудники британских компаний, которые предоставляют украинским силовикам программное обеспечение и киберзащиту.

«Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов», — подчеркивают в МИД РФ.

Всего в «стоп-листе» — 22 имени, сотрудники таких компаний, как Micro Focus, Helsing Limited, Improbable и NEC Software Solutions, а также работники министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы «Филдфишер».

Ограничения стали ответными мерами на продолжение Великобританией агрессивного антироссийского курса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали снятие санкций Евросоюза с российского бизнесмена Михаила Фридмана.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого, введен план «Сирена»
16:50
«Право на самооборону»: в НАТО назвали допустимыми удары ВСУ по целям в России
16:33
Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии
16:30
Паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям
16:29
Дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:21
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок