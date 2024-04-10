В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с российского бизнесмена Фридмана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Песков о Фридмане: крупный бизнес реализует возможности оспаривать санкции

В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с российского бизнесмена Фридмана

Фото: Смертин Павел / ТАСС

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Предприниматель добился отмены ограничений через суд.

Российские представители крупного бизнеса имеют право оспаривать европейские санкции и реализуют эту возможность. Об этом, комментируя аннулирование ограничений в отношении предпринимателя Михаила Фридмана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что, говоря о подобных случаях, нужно рассматривать каждый отдельно.

«Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности. В любом случае, все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — подчеркнул Песков.

Сегодня стало известно, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман исключены из санкционных списков Евросоюза, куда попали в марте 2022 года, по решению суда. В мотивировочной части инстанции говорится о том, что Совет Европы не доказал причастность бизнесменов к «попыткам подорвать Украину».

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией усилили антироссийские санкции после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Джо Байден продлил на год действие ряда санкций против России.

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