Осужденный Игорь Стрелков заявил о желании принять участие в СВО

В январе его признали виновным по делу о призывах к экстремизму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, заявил о желании принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Александр Молохов.
По словам адвоката, одна из войсковых частей уже рассмотрела и утвердила кандидатуру Стрелкова, там готовы заключить с ним контракт.
В январе этого года Московский городской суд признал Игоря Стрелкова виновным по делу о призывах к экстремисткой деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной.
- 10 апр
- Российские снайперы уничтожили группу ВСУ на южнодонецком направлении
- 10 апр
- «Право на самооборону»: в НАТО назвали допустимыми удары ВСУ по целям в России
- 10 апр
- Евросоюз намерен выделить Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи
- 10 апр
- На Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств»
- 10 апр
- Новое соглашение: Британия начнет обслуживать свою технику на Украине
- 10 апр
- Армия РФ уничтожила два цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
- 10 апр
- «Это — репутация»: в США признали плохую работу своих дронов, переданных Украине
- 10 апр
- В Кремле призвали учитывать геополитические реалии при переговорах по Украине
- 10 апр
- Группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной
- 10 апр
- Летальный исход 100%? Что известно о химической «лампочке» ВСУ, обнаруженной в ДНР
Читайте также
64%
0.17 100.75
0.53
Нашли ошибку?