Осужденный Игорь Стрелков заявил о желании принять участие в СВО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 58 0

В январе его признали виновным по делу о призывах к экстремизму.

Осужденный Игорь Стрелков заявил о желании принять участие в СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ

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Тема:
Спецоперация

Бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, заявил о желании принять участие в российской спецоперации на Украине. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Александр Молохов.

По словам адвоката, одна из войсковых частей уже рассмотрела и утвердила кандидатуру Стрелкова, там готовы заключить с ним контракт.

В январе этого года Московский городской суд признал Игоря Стрелкова виновным по делу о призывах к экстремисткой деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной.

Тема:
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