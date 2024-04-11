Двух зайцев одним выстрелом: как есть роллы и худеть

Сложно поверить, но это вполне реально.

Классические суши с лососем, тунцом, гребешком или же роллы маки позволят избежать набора лишнего веса по сравнению с остальными вариантами. Об этом изданию Газета.ру рассказала технолог Людмила Румянцева.

«Вы не увидите в их составе лишних ингредиентов и получите по-настоящему полезную и сбалансированную пищу. Кстати, многие рестораны готовят роллы маки в веганской вариации и заменяют рыбу на овощи (например, огурец, авокадо или сладкий перец)», — сказала эксперт.

Технолог также посоветовала делать выбор в пользу роллов с омлетом и яйцами. Они являются источником ценного белка и помогают насытить организм в течение всего рабочего дня.

Однако Румянцева порекомендовала найти альтернативу рису и выбирать нешлифованные сорта крупы. Это, например, бурый или черный рис.

Они более полезны, так как в них содержится больше сложных углеводов. Кроме того, рис и вовсе можно заменить на киноа или зеленую гречку.

Для начинки же можно выбрать микс из овощей и рыбы. Например, можно взять ломтики свежей форели или нарезанный слайсами гребешок.

В качестве овощей можно взять брокколи, огурец, сельдерей, сладкий перец, лук или салатные листья. Мягкий творог же может стать неплохой альтернативой сливочному сыру. Если вы собираетесь похудеть к лету, то лучше будет отказаться, прежде всего, от соевого соуса.

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