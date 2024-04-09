Гуцул попросила Путина поставлять газ Гагаузии по доступной цене

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 18 0

Власти Молдавии, говорит она, закупают голубое топливо «через офшорные компании и десятых лиц», что приводит к его удорожанию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала корреспонденту «Известий» Игорю Балдину, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным она попросила организовать поставки газа в АТО по доступной цене.

«Я попросила у Владимира Владимировича Путина дать возможность покупать по доступной цене газ напрямую из Газпрома, потому что на сегодняшний день власть республики Молдова покупает российский газ, но через офшорные компании и через десятых лиц. И для конечного потребителя — для обычного жителя — газ в разы дороже, чем было несколько лет назад», — сообщила Гуцул.

Политический деятель отметила, что при пенсии граждан в 150-200 евро квитанции за тепло в отопительный сезон прошлого года приходили под 200-300 евро. То есть пенсионерам не хватает денег на оплату газа.

Также в Гагаузии много жителей, у которых есть кредиты и долги. Если Россия поможет автономии, то это будет огромным вкладом, отмечает Гуцул.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуцул обвинила власти Молдавии в обнищании народа.

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