В Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити»

В результате конфликта тогда пострадали семь человек.

По запросу России в Болгарии задержали участника перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей в ноябре 2017 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, болгарские правоохранители задержали 44-летнего Абубакара Абакарова. Он, по информации издания, является охранником бизнесмена Гавриила Юшваева.

Генпрокуратура России, говорится в материале, сейчас готовит пакет документов для запуска процесса экстрадиции Абакарова.

Перестрелка между охранниками Юшваева и сотрудниками ЧОП произошла в башне «Око» в центре «Сити» в 2017-м. Конфликт начался из-за неправильно припаркованного автомобиля.

В результате стрельбы пострадали семь человек. Перед судом предстали два участника событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, которых приговорили к 16 и 15 годам колонии соответственно.