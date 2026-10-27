Ограничения мобильного интернета в Москве: как не остаться без связи

В центре Москвы могут ограничить мобильный интернет 27–29 октября

В центре российской столицы могут временно ограничить доступ к мобильному интернету. Меры связаны с проведением саммита «Россия — Африка». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ограничения могут затронуть жителей и гостей города 27, 28 и 29 октября. При этом речь идет не о полном отключении всех средств связи. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему в Москве ограничивают мобильный интернет

Как пояснили в Минцифры, временные ограничения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа и третьего саммита «Россия — Африка».

Подобные меры в России периодически принимают для защиты от атак беспилотников. Ограничение доступа к мобильному интернету позволяет затруднить использование сотовых сетей для управления дронами. Поэтому временные перебои с подключением могут возникать не только в Москве, но и в других российских регионах.

В этот раз ограничения могут коснуться территории внутри Третьего транспортного кольца. Они будут действовать в течение дня, однако точное время окончания ограничений в опубликованной информации не указано.

Когда отключат мобильный интернет в Москве

В Минцифры обозначили следующие сроки возможных ограничений мобильного интернета в центре столицы:

27 октября, вторник, — с 11:30;

28 октября, среда, — с 11:30;

29 октября, четверг, — с 9:30.

Их продолжительность может зависеть от ситуации с обеспечением безопасности во время международных мероприятий.

Какие сайты будут работать без мобильного интернета

Для ситуаций, когда доступ к мобильной сети ограничен, Минцифры разработало так называемый белый список интернет-ресурсов. В него включают наиболее востребованные и социально значимые сервисы, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях.

В перечень входят отдельные социальные сети, интернет-магазины, государственные сайты, банковские сервисы, средства массовой информации и стриминговые платформы. Также предусмотрены ресурсы операторов связи и сервисы для бронирования путешествий и покупки авиабилетов.

Белый список нужен для того, чтобы люди могли пользоваться важными цифровыми услугами даже при временных перебоях с мобильным интернетом. Однако наличие сайта в перечне не означает, что через него будут доступны абсолютно все функции. Кроме того, конкретный состав списка может меняться.

Будет ли работать Wi-Fi и голосовая связь

Временные ограничения касаются именно мобильного интернета. Согласно разъяснениям Минцифры, голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi должны работать в штатном режиме.

Это означает, что при наличии доступной сети Wi-Fi пользователи смогут выходить в интернет через нее. Также должна сохраняться возможность совершать обычные телефонные звонки.

Если предстоит поездка в центр Москвы, имеет смысл заранее сохранить нужные адреса, билеты и другую важную информацию на смартфоне. Это поможет не зависеть от доступности мобильной сети в конкретный момент.

Какие еще ограничения введут в Москве из-за саммита

Временные перебои с мобильным интернетом — не единственная мера, связанная с международными мероприятиями. В среду, 28 октября, в столице также запланированы масштабные ограничения движения.

Как сообщается на официальном сайте Департамента транспорта Москвы, с 10:00 и до окончания мероприятия движение перекроют на ряде улиц в центре города. В список вошли Ильинка, Варварка, Москворецкая, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Петровка и Большая Никитская. Ограничения затронут и некоторые набережные, площади, мосты и проезды.

С 16:00 планируется перекрыть Волхонку и Ленивку, а также участок Пречистенской набережной от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда и Соймоновский проезд. Кроме того, на Варварке запретят парковку с 00:01 28 октября до 23:59 29 октября.

В связи с перекрытиями автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом.

Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на экономический и гуманитарный форум приглашены около четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из различных отраслей. Пленарное заседание запланировано на 28 октября, в 13:00, на площадке Гостиного двора.

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