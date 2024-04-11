«Роскосмос» назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок. По данным от Роскосмоса, полет проходит штатно. И это новая страница в отечественной космонавтике. Признание испытаний успешными позволит запускать модули Российской орбитальной станции и пилотируемые корабли к ней. Миллионы россиян смотрели трансляцию запуска, а корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев был на самой площадке.

«Ангара» с третьей попытки взлетает с космодрома Восточный. В резервный день пуска. Нужно учитывать, что этот старт — начало летных испытаний. Инженерам важно отследить работу всех систем не только ракеты, но и космодрома.

Новую стартовую площадку назвали «Амур» и строили ее специально для запуска ракет семейства «Ангара». Сложнейший инженерный объект. Внутри спрятаны тысячи единиц самого разного оборудования. А еще построили всю необходимую инфраструктуру для подготовки ракеты к пуску.

Чтобы полет состоялся на космодроме — репетировали. Сначала на макете. И только после на реальной ракете. Запуск — начинает новый этап. Это первая ракета тяжелого класса, которая взлетела с Восточного.

До этого «Ангару» запускали с космодрома Плесецк. Но это военная площадка — со своими задачами. Есть и законы физики. Восточный — ближе к экватору — линии, где вращение Земли на максимальной скорости. За счет использования этой силы летать отсюда дешевле и нужно меньше топлива.

«Ангара» — полностью российская разработка. Ее делали уже после распада Советского Союза. Она должна заменить «Протон». При этом «Ангара» — на экологичном топливе, груза несет больше, а собирают ее из универсальных модулей, как конструктор. Подробности — в репортаже.