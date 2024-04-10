«Утратил значение»: Венгрия хочет приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Почему Будапешт принял такое решение?

Венгрия решила приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было принято в ходе голосования в парламенте страны.

За поддержку соответствующего законопроекта выступили 177 депутатов, против — пять.

«Договор сыграл важную роль в поддержании баланса вооруженных сил в Европе, но утратил свое значение из-за выхода России», — заявил в ходе заседания госсекретарь МИД Венгрии Петер Старай.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Молдавия и Польша приостановила участие в марте этого года, Белоруссия и Турция — в начале апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему договор об обычных вооруженных силах в Европе потерял жизнеспособность.