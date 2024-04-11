Станет мамой в третий раз: певица Рианна мечтает о большой семье

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Певица Рианна не против стать мамой в третий раз

Станет мамой в третий раз: певица Рианна мечтает о большой семье

Фото: www.globallookpress.com / Steve Vas

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Как относится к затее артистки ее любимый человек?

Знаменитая певица Рианна за последние два года успела стать мамой целых два раза, и она не собирается на этом останавливаться. Несмотря на бурную карьеру, которая отнимает, безусловно, много времени, артистка мечтает о большой семье.

«Детей будет так много, как будет угодно богу!», — передает слова певицы 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

У Рианны и ее возлюбленного рэпера Ракима Майерса, известного как ASAP Rocky, уже есть двое маленьких сыновей, рожденных с разницей в восемь месяцев. Теперь знаменитость мечтает о дочке. Но если это будет снова мальчик, Рианна тоже будет счастлива.

Первенца звездной пары назвали необычным именем RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan рэпера RZA. Он появился на свет в мае 2022-го года. А второго малыша зовут Райот Роуз. Поэтому фанаты не удивятся, если третий ребенок появится на свет совсем скоро и с необычным именем.

Раким и Риана знакомы с юности, но встречаться начали только в 2019 году. Дружба переросла в любовь и дала плоды в виде двух очаровательных мальчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Арзамасова и Авербух станут родителями во второй раз.

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