«Слова излишни»: Арзамасова и Авербух станут родителями во второй раз

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 26 0

Арзамасова рассекретила вторую беременность

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

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Торжественное объявление снял на камеру их сын Лева.

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух ждут второго ребенка. Звезда поделилась счастливой новостью, опубликовав трогательное видео.

«Я думаю, слова тут излишни. Спустя три года», — произнесла улыбающаяся Арзамасова.

Причем ролик снял двухлетний сын звездной пары Лева. Он смог запечатлеть безумно счастливую маму с уже округлившимся животом.

В этот момент ее обнимал не менее счастливый муж. Актриса спросила у сына, рад ли он, что у него будет братик или сестренка — Лева и правда в восторге от этого.

Первый совместный ребенок у пары появился летом 2021 года. И уже тогда Арзамасова намекала, что не против забеременеть во второй раз.

Она также отмечала, что Авербух — замечательный отец, который, несмотря на загруженность, уделяет много времени сыну. У фигуриста есть совершеннолетний сын Мартин от бывшей жены Ирины Лобачевой, они поддерживают хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о первой встрече Ильи Авербуха с Лизой Арзамасовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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