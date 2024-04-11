Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Общение лидеров уже началось. Но прессу пока не приглашали», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры будут проходить в рамках рабочего визита Лукашенко в Россию. Лидеры стран планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе, реализацию решений, принятых на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Оно состоялось 29 января в Петербурге. По итогам был утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.