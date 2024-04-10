Путин и Лукашенко проведут переговоры в России

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 11–12 апреля. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Переговоры будут проходить в рамках рабочего визита Лукашенко в Россию. Лидеры стран планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе, реализацию решений, принятых на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Заседание Госсовета состоялось 29 января в Санкт-Петербурге. По его итогам был утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 2024 года). Также участники ВГС приняли программу действий в сфере внешней политики на ближайшие два года и решения по реализации единой промышленной политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов России и Белоруссии.